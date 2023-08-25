У пʼятницю, 25 серпня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

Як зазначається, вартість пакета, що включає, зокрема, важке озброєння та боєприпаси, становить 94 млн євро.

Загальна вартість фінської військової допомоги України нині оцінюється у 1,3 млрд євро.

Міністр оборони країни Антті Хаккянен заявляє:

Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність стримати агресію росії проти України.

Зазначено, що при прийнятті рішення щодо додаткової допомоги Фінляндії враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил.

В уряді Фінляндії наголосили, що додаткові подробиці щодо вмісту допомоги, способу та графіку її доставки не оголошуються з міркувань безпеки.