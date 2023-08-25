У пʼятницю, 25 серпня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що після ймовірної смерті ватажка ПВК "вагнера" євгена пригожина питання перебування найманців у білорусі під великим питанням.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ДПСУ продовжує відстежувати, чи залишаться "вагнерівці" на території білорусі чи ні. Особливо після того, як начебто лідер ПВК "вагнера" загинув. Бо після цієї події їхнє подальше перебування в білорусі під великим питанням.

Демченко зазначив, що варіант того, що найманці будуть вимушені виїхати з білорусі на територію рф не виключається. За його словами, це пов'язано з фінансуванням та тими домовленостями, за якими вони перебували в білорусі.