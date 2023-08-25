В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К [ Редагувати ]
По усій території України сьогодні, 25 серпня, було оголошено про повітряну тривогу. В росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К на території країни-терориста.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", - пишепресслужба.
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