Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, які Амстердам передасть Україні. Однак частина з них залишиться для навчання українських пілотів.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

"Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а залишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів", - заявила вона.

За словами Оллонгрен, загалом у Нідерландів є 42 літаки.

"Невелика частина з них піде на навчання, а решта - в ЗСУ", - пояснила міністр.