Білоруський диктатор олександр лукашенко раніше нібито знав про замах на ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. Він передав цю інформацію російському диктатору путіну.

Про це повідомив лукашенко, передає "БелТА".

"Я вам просто наведу ще один приклад. Востаннє, коли ми літали в Емірати, до мене надійшла дуже серйозна інформація від джерел, глибше яких не буває, про замах на Євгена Пригожина", - сказав Лукашенко.

За словами лукашенка, протягом двох годин він доручив знайти посла рф в ОАЕ, його викликали до нього, і він передав послу шифрограму до кремля путіну і бортнікову (директор ФСБ - ред.) про підготовку замаху на пригожина.