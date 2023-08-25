Російські окупанти розповідають про нібито повторну висадку українських військових у Криму. Вони вже зібралися піднімати дрони для розвідки.

Про це стало відомо із перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У перехопленні один з російських солдатів стверджує, що наші військові нібито висадилися у західній частині Криму в районі населеного пункту Новоозерне.

"У кого є квадрокоптери - дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо", - заявив окупант.