У Криму повідомляють про повторну висадку українських військових [ Редагувати ]
Російські окупанти розповідають про нібито повторну висадку українських військових у Криму. Вони вже зібралися піднімати дрони для розвідки.
Про це стало відомо із перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У перехопленні один з російських солдатів стверджує, що наші військові нібито висадилися у західній частині Криму в районі населеного пункту Новоозерне.
"У кого є квадрокоптери - дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі - відбиваємо", - заявив окупант.
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