Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

"Ми підтримуємо заборону на імпорт у наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни введуть свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", - заявив він.

За його словами, міністри сільського господарства п'яти країн також згодні з тим, що вони підтримують субсидування транзиту зерна, і хочуть, щоб до списку заборонених до ввезення продуктів додали й інші, наприклад, малину у випадку Польщі.