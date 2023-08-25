П'ять країн ЄС мають намір продовжити заборону імпорту зерна з України [ Редагувати ]
Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.
"Ми підтримуємо заборону на імпорт у наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни введуть свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", - заявив він.
За його словами, міністри сільського господарства п'яти країн також згодні з тим, що вони підтримують субсидування транзиту зерна, і хочуть, щоб до списку заборонених до ввезення продуктів додали й інші, наприклад, малину у випадку Польщі.
по темі
Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, які Амстердам передасть Україні. Однак частина з них залишиться для навчання українських пілотів
Невдовзі пройде нове засідання "Рамштайну". Попередньо, воно відбудеться з 17 до 24 вересня в офлайн-форматі
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий піти з посади у разі, якщо його про це попросить президент Володимир Зеленський, або у разі принципових розбіжностей
По усій території України сьогодні, 25 серпня, було оголошено про повітряну тривогу. В росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К