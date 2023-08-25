На Куп’янському і Лиманському напрямках ворог перегруповується, перекидає з рф нові бригади - Сирський [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Куп'янському та Лиманському напрямах. Про це повідомляє Military Media Center.
Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою, констатує Сирський.
"Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території рф знову сформовані бригади та дивізії.
Головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій.
Водночас, ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.
У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо", - повідомив генерал.
Спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були ухвалені всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак.
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