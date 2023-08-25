Відійшов у вічність актор Молодого театру Юрій Потапенко. Йому було 58 років. Про смерть артиста повідомив Молодий театр, у якому Потапенко служив останні 32 роки.

Несподівана новина шокувала родину Молодого. Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти.

Юрій Потапенко присвятив Молодому 32 роки свого життя. Грав у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці".

Знімався у 56 кінопроєктах, серед яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".