Помер актор "Молодого театру" Юрій Потапенко (відео) [ Редагувати ]
Відійшов у вічність актор Молодого театру Юрій Потапенко. Йому було 58 років. Про смерть артиста повідомив Молодий театр, у якому Потапенко служив останні 32 роки.
Несподівана новина шокувала родину Молодого. Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти.
Юрій Потапенко присвятив Молодому 32 роки свого життя. Грав у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці".
Знімався у 56 кінопроєктах, серед яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".
Глядачі цінували талант актора та вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги пам'ятатимуть Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу в скрутний момент.
Зовсім недавно ми записували на відео, як актори декламують вірші. Щось пророче є в словах, прочитаних Юрієм Потапенком.
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