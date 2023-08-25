Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення [ Редагувати ]
Цієї зими централізованого опалення не буде у восьми містах Донецької області: Бахмуті, Сіверську, Торецьку, Часовому Яру, Вугледарі, Авдіївці, Святогорську і Лимані.
Про це на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусева, передає Укрінформ.
Не буде централізованого опалення в містах: Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Авдіївка, Святогірськ і Лиман. Не зможемо (відновити - ред.), бо там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або за рахунок газових котлів, або за рахунок модульних вугільних котлів, але воно буде.
У громадах, де не буде централізованого опалення, люди будуть грітися за допомогою пічок-булер'янок, буржуйок, які адміністрації міст та області надають і надавали, також буде забезпечення жителів дровами, пелетами.
Є певна програма, є допомога міжнародних організацій, це вже буде все в індивідуальному порядку, ми цим вже займаємося.
В інших містах на Донеччині, де теплопостачальні підприємства запланували підготовку до опалювального сезону, до 1 жовтня мають повністю всі ці обʼєкти підготувати.
У нашій області наразі є невелике відставання від рекомендованих цифр, і середня цифра підготовки Донецької області до опалювального сезону станом на сьогодні становить 63%.
У регіоні до зими вже підготувались громади: Андріївська, Білозерська, Великоновосілківська, Гродівська, Іллінівська, Костянтинівська, Мирноградська, Покровська, Очеретинська, Словʼянська.
Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині зруйновано 110 обʼєктів теплопостачання.
по темі
Використання росією холоду як зброї перетворилися на регіональну та міжнародну загрозу. Що потрібно зробити, щоби атака на енергосистему України не стала прецедентом для терористичних режимів? Про принципи енергетики майбутнього й архітектуру світової безпеки - далі.
Герої нашого наступного сюжету - жителі прикарпатського села Лісний Хлібичин - вже втратили лік, скільки разів здійснили вояжі до своїх бійців-земляків. Разом із волонтерами проїхалися і наша кореспондентка Жанна Дутчак.
Російські війська обстріляли супермаркет у Кураховому, поранено чотирьох жінок
У вівторок, 22 серпня, окупанти завдали удару по селах у Донецькій області
Нещадним вогнем противник поливає населені пункти. І як виживає там місцеве населення завдяки рятувальникам - розкаже мій колега, воєнкор Руслан Смєщук.