Цієї зими централізованого опалення не буде у восьми містах Донецької області: Бахмуті, Сіверську, Торецьку, Часовому Яру, Вугледарі, Авдіївці, Святогорську і Лимані.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА Лариса Гусева, передає Укрінформ.

Не буде централізованого опалення в містах: Бахмут, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, Вугледар, Авдіївка, Святогірськ і Лиман. Не зможемо (відновити - ред.), бо там немає газу, перебиті газопроводи. У всіх інших містах буде централізоване опалення або за рахунок газових котлів, або за рахунок модульних вугільних котлів, але воно буде.

У громадах, де не буде централізованого опалення, люди будуть грітися за допомогою пічок-булер'янок, буржуйок, які адміністрації міст та області надають і надавали, також буде забезпечення жителів дровами, пелетами.

Є певна програма, є допомога міжнародних організацій, це вже буде все в індивідуальному порядку, ми цим вже займаємося.

В інших містах на Донеччині, де теплопостачальні підприємства запланували підготовку до опалювального сезону, до 1 жовтня мають повністю всі ці обʼєкти підготувати.

У нашій області наразі є невелике відставання від рекомендованих цифр, і середня цифра підготовки Донецької області до опалювального сезону станом на сьогодні становить 63%.

У регіоні до зими вже підготувались громади: Андріївська, Білозерська, Великоновосілківська, Гродівська, Іллінівська, Костянтинівська, Мирноградська, Покровська, Очеретинська, Словʼянська.

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині зруйновано 110 обʼєктів теплопостачання.