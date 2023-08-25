Міністр оборони Олексій Резніков запропонував парі через розслідування "Української правди" та Центру протидії корупції про те, що його міністерство нібито закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною втричі ціною. Про це він заявив LIGA.net.

Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 000 курток літніх замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 000 зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач іде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Арбітрами глава Міноборони запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань.

Міністерство оборони зобов'язалося надати всі документи та матеріали, які стосуються цієї справи.

10 серпня журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн.

Згідно з документами, вартість партії з 4 900 курток на шляху до України зросла втричі. І виявились вони літніми, а не зимовими.

За чутками у кулуарах, президент Зеленський активно шукає кандидатів на заміну Резнікову через низку корупційних скандалів у його відомстві. Наразі на посаду главу Міноборони розглядають двох кандидатів:

віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.