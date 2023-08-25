ДШРГ "Русич" (добровольчий підрозділ на боці рф, де служать неонацисти) припинить участь у бойових діях проти України, доки російська влада не вирішить проблему з затриманням у Фінляндії одного з їхніх лідерів Яна Петровського (позивний "Слов'ян"). Про це йдеться у заяві неонацистів.

А пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) - Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?

Про затримання Петровського спочатку повідомив фінський канал MTV3. Пізніше інформацію підтвердили соратники.

Затримання відбулося ще 20 липня. Ян їхав із дружиною для "вирішення питань з навчанням та подальшого повернення до росії".

Нацисту "Слов'яну" загрожує екстрадиція до України, де йому загрожує довічне ув'язнення через страти українських військових, у тому числі полонених, скоєних у період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

ДШРГ "Русич" - неонацистський добровольчий підрозділ. Його засновник - відомий неонацист із Санкт-Петербурга Олексій Мільчаков, більшість учасників групи також неонацисти та неоязичники ("рідновіри").

Мільчаков та "Русич" воювали проти України на Донбасі у 2014-2015 роках. У 2022 році на базі "Русича" було сформовано диверсійно-штурмову розвідгрупу "Русич", яка воювала у складі російських військ проти України.

Сам Ян Петровський з 2004 року мешкав у Норвегії, але з 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. Командування "Русича" (включно з заступником командира Яном Петровським) перебуває під санкціями США та ЄС.

Ян Петровский "Слов'ян"