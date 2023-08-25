Марина Бех-Романчук - срібна призерка чемпіонату світу-2023 у потрійному стрибку. Це перша медаль України на турнірі в Будапешті.

На ЧС-2023 Бех-Романчук, яка є другим номером світового рейтингу, вже стартувала з турніру зі стрибків у довжину. З трьома заступами віцечемпіонка 2019 року сенсаційно не пройшла до фіналу, тож налаштовувалася на турнір з потрійного стрибка.

Вже у першій спробі вихованка Вадима Крушинського стрибнула на 15,00 метрів і з цим результатом лідирувала до заключної спроби, аж доки рекордсменка світу венесуелка Юлімар Рохас не приземлилася на позначці 15,08 м.

Чемпіонат світу-2023. Потрійний стрибок (жінки) - фінал:

Юлімар Рохас (Венесуела) 15.08 метра

Марина Бех-Романчук (Україна) 15.00

Леяніс Перес Ернандес (Куба) 14.96

Марина Бех-Романчук - перша українська медалістка чемпіонатів світу з потрійного стрибка з 2013 року. Тоді третє місце у Москві посіла Ольга Саладуха.

Бех-Романчук вдруге стає віцечемпіонкою світу з легкої атлетики. У 2019 році вона виборола "срібло" в стрибках у довжину.