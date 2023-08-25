Марина Бех-Романчук - срібна призерка чемпіонату світу-2023 у потрійному стрибку [ Редагувати ]
Марина Бех-Романчук - срібна призерка чемпіонату світу-2023 у потрійному стрибку. Це перша медаль України на турнірі в Будапешті.
На ЧС-2023 Бех-Романчук, яка є другим номером світового рейтингу, вже стартувала з турніру зі стрибків у довжину. З трьома заступами віцечемпіонка 2019 року сенсаційно не пройшла до фіналу, тож налаштовувалася на турнір з потрійного стрибка.
Вже у першій спробі вихованка Вадима Крушинського стрибнула на 15,00 метрів і з цим результатом лідирувала до заключної спроби, аж доки рекордсменка світу венесуелка Юлімар Рохас не приземлилася на позначці 15,08 м.
Чемпіонат світу-2023. Потрійний стрибок (жінки) - фінал:
- Юлімар Рохас (Венесуела) 15.08 метра
- Марина Бех-Романчук (Україна) 15.00
- Леяніс Перес Ернандес (Куба) 14.96
Марина Бех-Романчук - перша українська медалістка чемпіонатів світу з потрійного стрибка з 2013 року. Тоді третє місце у Москві посіла Ольга Саладуха.
Бех-Романчук вдруге стає віцечемпіонкою світу з легкої атлетики. У 2019 році вона виборола "срібло" в стрибках у довжину.
по темі
Три з чотирьох українок завершили виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики за підсумками вечірньої сесії п'ятого змагального дня.
Під час фіналу чемпіонату світу з футболу серед жінок на поле вибіг чоловік у футболці з написами "Free Ukraine" та "Stop Putler"
Меттью Болінг, Джастін Робінсон, Розі Еффіонг та Алексіс Холмс показали результат 3 хвилини 8,80 секунд
ДШРГ "Русич" (добровольчий підрозділ на боці рф, де служать неонацисти) припинить участь у бойових діях проти України, доки російська влада не вирішить проблему з затриманням у Фінляндії одного з їхніх лідерів Яна Петровського (позивний "Слов'ян")
Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року