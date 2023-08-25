Кабінет міністрів встановив надбавки до посадового окладу працівникам бюджетних установ і соцпрацівникам на небезпечних територіях активних і можливих бойових дій. Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду 25 серпня, повідомило Міністерство реінтеграції.

"Підвищено зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії", - повідомляє Мінінтеграції.

Документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:

працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій - у граничному розмірі 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;

працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що здійснюють діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії - у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Рішення буде чинним на період дії воєнного стану.

Йдеться про території щодо яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій). Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.

Нагадаємо, українські військовослужбовці отримують грошове забезпечення (аналог заробітної плати) та щомісячні доплати. У серпні Кабмін змінив розмір і порядок виплати доплат для військовослужбовців.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях - 100 тис. грн.