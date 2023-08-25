На озері Лох-Несс проведуть найбільші за 50 років пошуки чудовиська [ Редагувати ]
Цими вихідними на озері Лох-Несс у Шотландії відбудеться операція з пошуків лох-неського чудовиська.
Волонтери створили дослідницьку команду під назвою Loch Ness Exploration ("Дослідження Лох-Несса") і центр у селі Драмнадрохіт на березі озера.
Операція відбудеться 26-27 серпня і, за словами організаторів, стане найбільшою з 1972 року.
Волонтери стежитимуть за поверхнею озера у розрахунку помітити будь-які ознаки присутності чудовиська, наприклад, незвичайне хвилювання води.
Окрім того, учасники експедиції досліджують озеро з допомогою сучасного обладнання: безпілотників з інфрачервоними камерами та гідрофонів, які можуть виявити незвичайні звуки під водою.
Крім того, з камер безпілотників вестиметься онлайн-трансляція, тож в операції зможуть заочно взяти участь добровольці з усього світу. Дивитися трансляцію можна тут.
Легенда про чудовисько походить з Середньовіччя. Ірландський монах Святий Колумба "вигнав молитвою водяного монстра" та врятував місцевого селянина. У XVII столітті один із мандрівників бачив "плавучий острів" на озері.
У квітні 1933 року власниця готелю Олді Маккей заявила, що бачила щось схоже на кита. Тоді ж з'явився і перший знімок, на якому нібито зображений монстр.
У 1972 році дослідники Академії прикладних наук використовували глибоководні сонари та підводні камери, щоб вивчити дно озера та його підводний світ. Але нічого суттєвого вони не показали.
У 2019 році дослідники припустили, що очевидці, які нібито бачили знамените чудовисько, могли плутати його з гігантськими вуграми.
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