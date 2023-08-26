Під селищем Роботине Запорізької області українські військові збили російський штурмовик Су-25.

У мережу виклали відео знищення ворожого літака. Про долю пілота не відомо.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 25 серпня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 316 гелікоптерів.