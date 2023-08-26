Під Роботине українці збили ворожий Су-25 (відео) [ Редагувати ]
Під селищем Роботине Запорізької області українські військові збили російський штурмовик Су-25.
У мережу виклали відео знищення ворожого літака. Про долю пілота не відомо.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 25 серпня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 316 гелікоптерів.
по темі
На аеродромі "Шайковка" у Калузькій області рф внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов
Російські телеграм-канали публікують фото охопленого полум'ям бомбардувальника Ту-22М3 після удару українських дронів по військовому аеродрому в Сольцях Новгородської області
У пʼятницю, 25 серпня, міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, скільки може тривати навчання українських пілотів та техніків на винищувачах F-16
Президент США Джо Байдена та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову
Поблизу окупованої росіянами Запорізької АЕС за останній тиждень було зафіксовано вибухи та стрілянину
У період 17-20 серпня російська армія втратила в Україні 80 одиниць техніки, а ЗСУ - 52. Такі дані оприлюднив проект OSINT Oryx, який аналізує хід війни в Україні та втрати техніки на основі відкритих і доведених даних