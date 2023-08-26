У суботу вночі, 26 серпня, в Одинцовському та Істринському районах московської області почули вибухи. За словами мера москви сергія собяніна, сили ППО на підльоті до москви нібито знищили безпілотник. Про це повідомляє ASTRA.

Зазначимо, що у москві вночі спалахнула пожежа. Місцеві жителі чули звуки вибухів.

Жителі Південного Сходу москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили із вікон своїх будинків. У мережі з'явилися перші відео пожежі: