У пʼятницю, 25 серпня, вперше з 2020 року літак національної авіакомпанії Північної Кореї "Air Koryo" здійснив прильот до віддаленого сходу росії - міста Владивостоку. Про це повідомляє Yonhap.

Незабаром літак вилетів до Пхеньяну. За даними видання, працівники аеропорту відмовилися коментувати цілі прильоту пасажирського літака. Але одне неназване джерело повідомило, що Північна Корея, ймовірно, цим рейсом повернула додому своїх громадян, які залишилися в росії через закриття кордонів через епідемію Covid-19.

Зазначається, що КНДР призупинила регулярні польоти авіакомпанії Air Koryo з лютого 2020 року. Цей рейс був єдиним рейсовим повітряним маршрутом, який поєднував дві країни. Раніше цього тижня Air Koryo відновила прямі комерційні рейси до Китаю.