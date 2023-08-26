У суботу зранку, 26 серпня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області було чути кілька серій вибухів. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Він також зазначив, що вже другий день поспіль "щось погане" відбувається у окупантів на Мелітопольському напрямі.

Почалося вчора після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Зазначимо, що Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.