У районі окупованого Токмака пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу зранку, 26 серпня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області було чути кілька серій вибухів. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Він також зазначив, що вже другий день поспіль "щось погане" відбувається у окупантів на Мелітопольському напрямі.
Почалося вчора після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.
Зазначимо, що Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.
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