Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Минулої доби українські військові знищили ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України рф втратила близько 260 270 одиниць особового складу.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 260 270 (+640) осіб ліквідовано;
- танків - 4390 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 8539 (+18) од.;
- артилерійських систем - 5379 (+18) од.;
- РСЗВ - 726 (+2) од.;
- засоби ППО - 497(+2) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4367 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1411 (+2) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7823 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 804(+2) од.
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