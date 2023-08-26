У Жешуві, польському місті, який виконує важливу роль у постачанні зброї до України, виявлено рідкісний і потенційно небезпечний випадок "Хвороби легіонерів". Зараз спецслужби розслідують, чи може розповсюдження цієї інфекції мати який-небудь дестабілізуючий ефект. Ця інформація надійшла від Bloomberg у п'ятницю, 25 серпня.

Зафіксовано, що ця заразлива хвороба вже призвела до втрати життя семи людей, ще 113 осіб госпіталізовано з цим діагнозом. Місцева адміністрація вживає заходів, проводячи тести та очікуючи результати, що вказують на джерело виникнення спалаху, це повідомила голова регіонального уряду, Ева Леніарт. З її слів, інфікування людей стало можливим через забруднену воду в системі водопостачання. Адміністрація тримає ситуацію під контролем та вживає необхідних заходів.

Жешув знаходиться приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. З початку повномасштабного вторгнення рф місто стало ключовим перевалочним пунктом для гуманітарної допомоги та військових постачань. Тут розквартировано американських солдатів, а також встановлено системи ППО Patriot. Він також є транзитним пунктом для багатьох офіційних осіб, які прямують до Києва.

Розслідування спрямоване на виявлення можливих зовнішніх дій, які могли спричинити спалах, заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Зарин.

Легіонельоз (хвороба легіонерів) - це вид пневмонії, який, як стверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, в середньому призводить до смерті у 5-10% випадків. Люди можуть заразитися повітряно-краплинним шляхом, а також при купанні в заражених легіонелою водоймищах або вживаючи заражену воду.