Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку [ Редагувати ]
У суботу, 26 серпня, речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російським окупантам припікає не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському. Збройні сили продовжують потужно знищувати ворога.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їх сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води спровокованої техногенною катастрофою на Каховських ГЕС.
За словами речниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, Збройні сили знищують російський річковий "недофлот", на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.
Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили:
- більше 40 російських окупантів;
- 5 гармат;
- 8 одиниць автобронетанкової техніки;
- човен.
Зокрема суттєва робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.
Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги.
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