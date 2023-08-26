Через російські обстріли Запорізької області загинув чоловік [ Редагувати ]
За останню добу російська армія обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області. Через дії ворога загинув чоловік.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Всього за добу окупанти 85 разів обстріляла Запорізьку область. росіяни використали важке озброєння, безпілотники, авіацію та ракети.
Зокрема, загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтовий населений пункт Мала Токмачка. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік.
Також під час обстрілу села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно госпіталізували.
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