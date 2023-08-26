Сили ППО збили два "Шахеди" у Харківській області [ Редагувати ]
У пʼятницю ввечері, 25 серпня, окупанти намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе. Ворожі "Шахеди" збили у Харківській області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Як зазначають військові, окупанти випустили ударні Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Всього було зафіксовані пуски двох дронів.
Сили протиповітряної оборони збили обидва "Шахеда" у межах Харківської області.
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