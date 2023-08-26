У суботу, 26 серпня, програма чергового туру елітного дивізіону чемпіонату України розпочнеться двома матчами. Вона триватиме три дні. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Відкриватимуть 5-й тур у Черкасах, де місцевий ЛНЗ прийматиме харківський "Металіст 1925". Стартовий свисток на стадіоні "Центральний" прозвучить о 15:00. Натомість о 17-й годині "Олександрія" зустрінеться з житомирський "Поліссям".

Три поєдинки зіграють у неділю. Закарпатський "Минай" о 13:00 розпочне домашній матч проти луганської "Зорі". На дві години пізніше на полі в Ковалівці з'являться "Колос" і донецький "Шахтар". Згодом полтавська "Ворскла" зустрінеться з одеським "Чорноморцем" (17:00).

У понеділок надвечір столична "Оболонь" у Києві прийме криворізький "Кривбас". Старт зустрічі – о 17:00. Натомість поєдинки "Руха" зі Львова проти "Дніпра-1" та київського "Динамо" проти "Вереса" з Рівного перенесли через єврокубки. Нові дати матчів визначать пізніше.

Домашні поєдинки ЛНЗ, "Олександрії", "Колоса", "Ворскли" та "Оболоні" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV та Vodafone TV. Матч же "Миная" транслюватимуть в ефірі телеканалів "Суспільне Спорт" і "Спорт 1".

Перелік матчів 5-го туру Прем'єр-ліги: