Це скорочення шляху до перемоги: Наєв про передачу F-16 Україні [ Редагувати ]
Отримання Україною винищувачів F-16 має на меті прискорити шлях до перемоги нашої країни у поточному конфлікті. Це надає українському народу додаткову впевненість в його зусиллях у протистоянні ворогу. Це стверджує Командування Об'єднаних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який очолює Об'єднані Сили ЗСУ, висловив вітання з рішенням партнерів щодо посилення авіаційного флоту України.
Ми розуміємо, що наші партнери передають нам дуже багато озброєння та боєприпасів. Але, коли збільшуються потужності повітряної складової - це додає нам упевненості у швидкому наближенні довгоочікуваної перемоги.
Наєв наголосив, що винищувачі F-16 та інші літальні апарати пришвидшать шлях України до перемоги над ворогом.
Розвиток авіаційного парку Повітряних Сил Збройних Сил України за рахунок F-16, чи, може, інших літальних апаратів - це теж скорочення шляху до перемоги. Ми щиро дякуємо нашим партнерам і розуміємо, що тільки в єдності нашій, наших партнерів і усього українського народу запорука наших спільних дій та здобуття перемоги над ворогом.
по темі
У пʼятницю, 25 серпня, міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен розповіла, скільки може тривати навчання українських пілотів та техніків на винищувачах F-16
Президент США Джо Байдена та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову
Під селищем Роботине Запорізької області українські військові збили російський штурмовик Су-25. Про долю пілота не відомо.
На аеродромі "Шайковка" у Калузькій області рф внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов
Прикордонники й розвідники у режимі 24/7 моніторять ситуацію й пильнують, аби кордон став неприступною для ворога лінією. Як укріплюють західні рубежі?