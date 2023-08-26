Отримання Україною винищувачів F-16 має на меті прискорити шлях до перемоги нашої країни у поточному конфлікті. Це надає українському народу додаткову впевненість в його зусиллях у протистоянні ворогу. Це стверджує Командування Об'єднаних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв, який очолює Об'єднані Сили ЗСУ, висловив вітання з рішенням партнерів щодо посилення авіаційного флоту України.

Ми розуміємо, що наші партнери передають нам дуже багато озброєння та боєприпасів. Але, коли збільшуються потужності повітряної складової - це додає нам упевненості у швидкому наближенні довгоочікуваної перемоги.

Наєв наголосив, що винищувачі F-16 та інші літальні апарати пришвидшать шлях України до перемоги над ворогом.