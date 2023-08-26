Під Куп'янськом двоє людей загинули у кафе внаслідок російського удару [ Редагувати ]
Під Куп'янськом двоє людей загинули у кафе внаслідок російського удару. Це сталося в селі Подоли, повідомляє голова Харківської ОВА.
"Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - написав очільник Харківщини.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
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