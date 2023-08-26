Служба безпеки України затримала ще чотирьох військкоматівців та очільників військових медкомісій, які допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон. Про це повідомила СБУ.



"У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - повідомляє СБУ.





Вартість таких "послуг" становила до $10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від термінів "вирішення питань" та фінансових можливостей «клієнтів».



Так, у Києві:

затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.



Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.





На Харківщині:

затримано керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн. До свого "бізнесу" він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.



За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.





В Одесі:

кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.



Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.



Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.





Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.