СБУ викрила ще чотирьох воєнкомів і голів медкомісій, які заробляли на ухилянтах [ Редагувати ]
Служба безпеки України затримала ще чотирьох військкоматівців та очільників військових медкомісій, які допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон. Про це повідомила СБУ.
"У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які за гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - повідомляє СБУ.
Вартість таких "послуг" становила до $10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від термінів "вирішення питань" та фінансових можливостей «клієнтів».
Так, у Києві:
затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.
Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.
На Харківщині:
затримано керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн. До свого "бізнесу" він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.
За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.
В Одесі:
кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.
Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.
Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.
Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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