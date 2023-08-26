Деокуповані села Луганщини через постійні обстріли не можуть повернутися до нормального життя.

Сили оборони України продовжують наступ на Півдні. Генштаб повідомляє про закріплення наших військових на відбитих у російських позиціях на Мелітопольському напрямку.

Ворог намагається прорвати нашу оборону поблизу Куп'янська. Застосовує авіацію та артилерію. Ворожа піхота намагається наступати на Лиманському напрямку. Росіяни не полишають спроб відбити втрачену позицію неподалік Бахмуту. Бої тривають на Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Детальніше про події на східному фронті в нашому огляді.

Протитанкові гранатомети СПГ наші бійці активно використовують у районі Серебрянського лісництва та Кремінських лісів. Тут тривають активні дії з обох боків.

Спостерігається загострення на Кремінському та Сватівсько-Купʼянському напрямках. Рашисти хочуть перетворити Куп'янськ на другий Бахмут.

Сергій Гайдай, ексголова Луганської обласної військової адміністрації:

Достатньо потужне є загострення. Підтягнули артилерію важку, і ще більше інформації отримуємо про обстріли Куп'янська. Такої дзеркальної ситуації як з Бахмутом не вийде. Таких атак, як на Бахмуті не буде.

Маючи перевагу в небі, окупанти намагаються цим максимально скористатися, завдаючи ударів по населених пунктах та позиціях наших військових. Через це страждає Білогорівка та територія Серебрянського лісництва. Утім, ворожа піхота досягти бажаного на Луганщині не в змозі - українські захисники завдають їй значних втрат щодня.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Наступають росіяни або проводять ротацію, вони не зменшують артилерійського тиску. Щодня під вогнем Сватівщина та Кремінщина. Артилерійський вогонь загарбники відкривали по Невському, Білогорівці, Надії, Твердохлібовому. Більш цілеспрямовано противник застосовує авіацію.

Деокуповані села Луганщини через постійні обстріли не можуть повернутися до нормального життя. Людей рятують волонтери. Цього разу сюди прорвалися поліцейські.

Поліцейські фіксували сліди злочинів терористів з росії у Кураховому. Там через обстріл з артилерії поранено 5 цивільних осіб.

Арта потрапила в магазин. Там знаходились люди. Виїхали на місце. Одну жінку присипало. Їй була надана допомога. Її розгрібали. Також жінка поранена в ногу.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, супермаркет, адмінбудівля, об'єкт критичної інфраструктури та автотранспорт.

Біля Бахмуту є просування на південному напрямку. Попри щільний вогонь артилерії та численні мінні поля, наші рухаються вперед.

Це відео штурму. Ворог залучив танки та чіплявся за кожен окоп у посадці. Попри все, бійці 2 механізованого батальйону здійснили успішну зачистку місцевості та витиснули окупантів із зайнятих позицій.

Важкі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському та Лиманському напрямках. Командувач Сухопутних військ підтвердив перегрупування окупаційних військ під Куп'янськом та Лиманом та перекидання рашистами свіжих сил.

Непроста ситуація очікується в прифронтових містах Донеччини цієї зими. Адже там пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру через постійні обстріли не вдасться відновити.

За інформацією Донецької ОВА:

У майбутньому опалювальному сезоні без тепла будуть мешканці Бахмута, Сіверська, Торецька, Часового Яру, Вугледару, Авдіївки, Святогірська та Лимана. У цих громадах немає газу, або зруйновані котельні.

Евакуація з прифронтових територій врятує і від майбутніх холодів, і від російських бомб.