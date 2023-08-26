Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon і екіпажем з чотирьох астронавтів стартувала до Міжнародної космічної станції (МКС) з космодрому в США. Трансляція ведеться на YouTube каналі NASA.

До складу екіпажу входять жінка-астронавт NASA Жасмін Могбелі, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) данець Андреас Могенсен, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Сатосі Фурукава і російський космонавт Костянтин Борисов.

Crew-7 is go for launch pic.twitter.com/9U8d0fQSQo — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2023

Запуск було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Через 12 хвилин корабель відокремився від другого ступеня ракети-носія і почав політ до МКС. Перший багаторазовий ступінь після відокремлення від носія здійснив керовану вертикальну посадку на майданчик на космодромі на мисі Канаверал.

Crew Dragon має зістикуватися з МКС у неділю, 27 серпня. Загалом екіпаж проведе на станції півроку.