Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon і екіпажем з чотирьох астронавтів стартувала до Міжнародної космічної станції (МКС) з космодрому в США. Трансляція ведеться на YouTube каналі NASA.

До складу екіпажу входять жінка-астронавт NASA Жасмін Могбелі, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) данець Андреас Могенсен, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Сатосі Фурукава і російський космонавт Костянтин Борисов.

