Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала у Флориді з пілотованим кораблем Crew Dragon (відео) [ Редагувати ]
Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon і екіпажем з чотирьох астронавтів стартувала до Міжнародної космічної станції (МКС) з космодрому в США. Трансляція ведеться на YouTube каналі NASA.
До складу екіпажу входять жінка-астронавт NASA Жасмін Могбелі, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) данець Андреас Могенсен, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Сатосі Фурукава і російський космонавт Костянтин Борисов.
Crew-7 is go for launch pic.twitter.com/9U8d0fQSQo— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2023
Запуск було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Через 12 хвилин корабель відокремився від другого ступеня ракети-носія і почав політ до МКС. Перший багаторазовий ступінь після відокремлення від носія здійснив керовану вертикальну посадку на майданчик на космодромі на мисі Канаверал.
Liftoff of Crew-7! pic.twitter.com/fvMpbvDPjU— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2023
Crew Dragon має зістикуватися з МКС у неділю, 27 серпня. Загалом екіпаж проведе на станції півроку.
по темі
Посадковий модуль індійської місячної станції "Чандраян-3" сів на поверхню Місяця
Космічний апарат NASA відобразив рух крижаних потоків на Марсі
Зв'язок із російською автоматичною міжпланетною станцією"Луна-25" перервався. Про це повідомили у держкорпорації "Роскосмос"
Російська місячна станція "Луна-25" вдень, 19 серпня, почала переходити на передпосадкову орбіту. Під час виконання операції на борту сталася "позаштатна ситуація". Через це станція не змогла виконати маневр
Запуск відбувся з космопорту "Америка" у штаті Нью-Мексико вранці 10 серпня. На висоті близько 15 км космоплан відстикувався від літака-розгонника WK2, після чого піднявся на висоту 80 км, провів якийсь час у невагомості та почав знижуватися