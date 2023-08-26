Нікополь щодня обстрілюють росіяни: чи повернуться школярі за парти [ Редагувати ]
89 разів росіяни гатили по українських містах і селах з важкої артилерії протягом минулої доби. Цілили по житлових кварталах, зокрема по Нікополю. Одна людина загинула, в результаті обстрілів - пошкоджено 5 приватних будинків, перебиті лінії передач. Через постійні артобстріли, школярі навчатимуться онлайн.
Освітяни ж вірять у наближення перемоги й протягом літа готували школи до повернення дітей за парти. В укриттях облаштували класи, є навіть космічний кабінет. Як живе місто і чи вдасться школярам все ж таки повернутися за парти? Олена Мендалюк розкаже.
Повітряна тривога та загроза артобстрілу - сирени у Нікополі лунають чи не щогодини, а ворог майже щодня скеровує на мирне населення свою артилерію. Через напружену безпекову ситуацію у новому навчальному році діти продовжать навчання онлайн, але школи міста готові, аби діти повернулися за парти.
У гімназії налічується 755 учнів, укриття - це старший корпус, розрахований на 400 учнів, молодший корпус теж на 400 учнів.
Ціле літо у навчальних закладах кипіла робота - облаштовували сховки. У цій гімназії довелося ламати й стіни, аби зробити два евакуаційні виходи та перехід між кімнатами, а ще прокласти комунікації.
Тут є медичний кабінет та ліки, необхідні для надання першої домедичної допомоги, у кожному приміщенні вентиляція, запаси води - мінімум на 3 дні та санвузол.
Встановлена система вентиляції, є вода, також у нас працює каналізація.
А от стіни в умовних класах в укритті розмальовували самі вчителі, школярі та їхні батьки.
Одна зона - це педагога-психолога, щоб можна було надати дітям допомогу, бо буває і стрес. Також зробили кабінет математики, де є сюжетні такі малюнки, дитина, може, граючись із зображенням, знайти цифри від одного до 10. І третя частина - це кімната усамітнення або кімната відпочинку. Цю кімнату, скажімо так, ми її назвали космічною. Ми проводимо такі розвиваючі уроки фізичні, щоб можна було і прес покачати, і на м'ячику пострибати, діти - дуже активні. Цю кімнату ми облаштували під кабінет музики. Була проблема, що робити із цією несучою стіною, і колектив гімназії вирішив зробити з неї фортепіано.
Поки ж вчителі викладають онлайн. Уроки проводять, навіть, влітку. Ось пані Ольгу ми застали за проведенням так званого компенсуючого уроку із зарубіжної літератури.
Ольга Литвин - вчителька зарубіжної літератури:
Це компенсуючі уроки - надолуження освітньої програми у звязку із тим, що були й обстріли. і деякі предмети десь, щось не вичитали, тому зараз ми надолужуємо цю програму. Діти можуть поставити питання, ми можемо пройтись по минулому матеріалу.
У новий навчальний рік Нікополь входить із 12 тисячами школярів. За словами профільного департаменту, освітяни усі залишаються на своїх місцях - на сьогодні працює до 900 викладачів.
Сафонова Валентина - начальник відділу освіти й науки Нікопольської міської ради:
Браку педагогічних кадрів ми зараз не відчуваємо, освітній процес будемо розпочинати в дистанційній формі, до поліпшення безпекової ситуації. До початку активних бойових дій у Нікополі перебувало майже 12 тисяч школярів, зараз близько 50 відсотків у нас виїхало в більш безпечні міста Дніпропетровської області та України. Однак вони приєднуються до дистанційних уроків.
У Нікополі укриття облаштували у майже всіх 26 навчальних закладах. На це з міського бюджету витратили понад п'ять з половиною мільйонів гривень.
Олександр Саюк - міський голова Нікополя:
Ми підготувались до початку навчального року, і якщо буде така можливість, і учні зможуть прийти до шкіл, то ми до цього готові.
Але головна умова - ворожа артилерія не має доставати до мирних населених пунктів Нікопольщини.
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