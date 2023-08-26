З порту Одеси вийшло друге судно після виходу рф з зернової угоди [ Редагувати ]
З портів Великої Одеси вийшло друге судно після виходу росії з зернової угоди. Балкер Primus, яке знаходився в порту Одеси з 20 лютого 2022 року, вийшов у відкрите море. Про це повідомило профільне видання "Агропортал".
"Балкер PRIMUS (ex POLARSTAR) вийшов з акваторії Одеського порту сьогодні вранці. Прибув до Одеси 2022-02-20 з порту GR PER PERAMA", - написав керівник Моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.
Раніше у Мінвідновлення повідомляли, що тимчасовий коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.
Нагадаємо, 16 серпня з порту Одеси оголошеним Україною тимчасовим коридором вийшов контейнеровоз Joseph Schulte. Він прямує під прапором Гонконгу, на його борту було понад 30 тис. тонн вантажу.
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
по темі
Міністерство оборони рф повідомило, що військовослужбовці на патрульному кораблі Чорноморського флоту "Василий Быков" відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити в Чорному морі суховантажне судно "Сукра Окан"
Внаслідок нічної атаки "шахедів" на порт Ізмаїла там згоріло 13 000 тонн зерна, лише за цю ніч порт втратив 15% експортної потужності порту Ізмаїл. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков
Українська влада виділить 20 млрд грн ($547 млн - ред.) на страхування суден, які експортуватимуть українську агропродукцію гуманітарними коридорами у Чорному морі. Про це заявив народний депутат Сергій Лабазюк
І ним з Одеси до Босфору вже рушило перше цивільне судно. Що це за маршрут і чому його запуск настільки важливий?
З початку повномасштабної війни рф проти України Сили оборони вивели з ладу п'ять з шести великих десантних кораблів (ВДК) флоту окупантів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук