З портів Великої Одеси вийшло друге судно після виходу росії з зернової угоди. Балкер Primus, яке знаходився в порту Одеси з 20 лютого 2022 року, вийшов у відкрите море. Про це повідомило профільне видання "Агропортал".

"Балкер PRIMUS (ex POLARSTAR) вийшов з акваторії Одеського порту сьогодні вранці. Прибув до Одеси 2022-02-20 з порту GR PER PERAMA", - написав керівник Моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Раніше у Мінвідновлення повідомляли, що тимчасовий коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.

Нагадаємо, 16 серпня з порту Одеси оголошеним Україною тимчасовим коридором вийшов контейнеровоз Joseph Schulte. Він прямує під прапором Гонконгу, на його борту було понад 30 тис. тонн вантажу.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.