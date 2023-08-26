Криптобіржа Binance заборонила росіянам купувати будь-яку валюту, крім рубля [ Редагувати ]
Найбільша криптобіржа Binance заборонила громадянам росії купувати та продавати будь-яку валюту, крім російського рубля через свій P2P-сервіс. За допомогою сервісів P2P можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.
Першими про проблему повідомили геймери, які помітили, що не можуть купити через P2P-сервіс біржі турецькі ліри, які використовують, щоб купувати ігри на турецьких акаунтах Steam, PlayStation і Xbox.
При спробі купити іноземну валюту з'являється повідомлення: "Виберіть місцеву валюту для P2P-торгівлі. Це необхідно відповідно до правил роботи Binance для країни, яку ви вказали під час верифікації".
Представники Binance це не коментували.
Росіяни почали активно використовувати P2P-сервіси Binance та інших криптобірж невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну у лютому 2022 року, коли через санкції звичайні SWIFT-переклади стали недоступними.
У рамках п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти росії Binance у квітні 2022 року заборонив росіянам мати криптоактиви загальною вартістю понад 10 000 євро (через рік обмеження прибрали).
Після ухвалення десятого пакету санкцій ЄС у лютому 2023 року Binance заборонив росіянам купувати та продавати долари та євро через свій P2P-сервіс.
Обмеження Binance щодо росіян не поширюються на громадян Росії, які можуть підтвердити, що мешкають за кордоном.
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