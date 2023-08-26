90 мільйонів доларів на армію від Світового конгресу українців. Вже півтора року ця організація діаспорян напряму допомагає нашому війську. Закуповує не лише амуніцію для воїнів, але й броньовані машини, генератори та дрони. Про зусилля українців у Британії розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Це найбільша гордість волонтерів зі Світового конгресу українців. Їм вдалося купити та відправити на фронт 40 гусеничних броньованих машин. Більшість із них - британські "спартанці". Легкі, швидкі та маневрені.

Олександр Музика. офіцер командування сил ТрО ЗСУ:

Щоби могла ця броньована машина приїхати, і або витягнути наших військовослужбовців з бою, або доставити в точку, де наші військовослужбовці зможуть виконати те чи інше завдання.

Світовий конгрес Українців або як його називають СКУ - це мережа, до якої входять діаспорні організації з понад 60 країн світу. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення тут визначилися як допомагатимуть співвітчизникам.

Павло Грод, президент Світового конгресу українців:

У розмові з тими людьми, які переїжджали кордон, питався: "Як ми можемо вам найкраще допомогти", вони казали дві речі: перше, переконайте ваші уряди, щоби вони нам закрили небо, друге, поможіть нашим чоловікам, синам, батькам, братам, які сьогодні на передовій, які пішли в територіальну оборону, які волонтери, які не мають чим захищатися, і тому ми зрозуміли, що наш перший пріоритет - захистити захисників.

Тож на зібрані гроші почали закуповувати бронежилети й каски, потім додалися рації, тепловізори, а далі цілі стали ще амбітнішими. На фронт пішли екскаватори, буржуйки, генератори й машини для розмінування.

Андрій Потічний директор ініціативи Unite with Ukraine Світового конгресу українців:

Спочатку як у всіх фондах - це був хаос, і треба було всім все на вчора, а тепер ми більше працюємо по наших головних напрямках - тактична медицина і броньовані машини.

Наших бійців оснащують рюкзаками бойового медика, передають індивідуальні натовські аптечки, ізраїльські бандажі та турнікети.

Різниця між поганим турнікетом і оригінальним, якісним - це є життя і смерть. У наших аптечках є два турнікети, оригінальні, що означає для бійця - це шанс вижити від масової кровотечі, більшість смертей на полі бою є через масові кровотечі.

Після повномасштабного вторгнення Андрій покинув рідну Канаду, залишив там сім'ю і тепер працює в Україні. Його робота - контактувати із силами тероборони, нацгвардією, розвідниками, прикордонниками. Щоби чітко розуміти потреби армії, закривати їх напряму і якомога швидше.

Павло Грод, президент Світового конгресу українців:

Тепер ми переходимо на ще один цікавий етап - це ремонт колишньої радянської техніки, бо її дуже багато є. І в нас бракує техніки, тому ми почали ремонтувати стару радянську техніку, і ми якраз працюємо з партнерами, як це робити. Це дає кілька плюсів - перший плюс, що можемо більше техніки за ці гроші передати, друге - це дає також робочі місця для українців, і третє - це дає це ноу-хау, шо можемо і в Україні ремонтувати й направляти, бо ця техніка також руйнується на полі бою, її потрібно постійно направляти.

А ще Світовий конгрес українців один із найбільших донорів нашої "Армії дронів". Зосередилися на купівлі безпілотників для повітряної розвідки. Вони можуть виявляти позиції окупантів та постійно моніторити лінію фронту. За півтора року СКУ зібрав 90 мільйонів доларів, усі ці гроші вже переведені в товар і працюють на фронті. І хоча сума геть немаленька, в самій організації розчаровані збором.

Павло Грод, президент Світового конгресу українців:

Відверто, я сподівався, що ми більше назбираємо, і я сподівався, що більше великих донорів долучиться до нашої кампанії. На превеликий жаль, багато все ж таки бояться бути прив'язані до фінансування війни. Ми це розуміємо. Є декотрі, що дуже добре розуміють, що треба спочатку перемогти перед тим, як відбудувати. Для нас це принципово - ми мусимо спершу це перемогти, бо без перемоги не буде ніякого миру чи злагоди.

Понад 6 тисяч людей із 70 країн світу вже стали донорами СКУ. І серед них не лише наші діаспоряни, але й небайдужі іноземці. Зокрема, і колишні високопосадовці.

Павло Грод, президент Світового конгресу українців:

Наприклад, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер якраз минулого тижня дав досить поважну пожертву для United For Ukraine. Колишній міністр оборони Канади Джейсон Кенні також постійно й особисто жертвує. І коли він був прем'єр провінції Альберти, він також від імені Альберти дав велику пожертву на 10 млн доларів на United For Ukraine, тобто в нас друзів дуже багато і ми стараємося це розширити.

А наступний проєкт СКУ - Energizer Ukraine. Це допомога у відбудові енергетичної мережі, бо ж вона знову стане мішенню агресора взимку.

Світовий конгрес українців існує вже понад пів століття. І представляє понад 20 мільйонів діаспорян. І окрім практичної допомоги нашому війську, його зусилля направлені також на роботу із закордонними урядами. Щоби українське питання не сходило з повістки.