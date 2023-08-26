Вони завжди там, де найбільше потрібні. Вже півтора року рятувальники в Оріхові працюють під щоденними обстрілами. У місті та навколишніх селах вони ліквідовують наслідки російських ударів та допомагають місцевим жителям. Привозять воду, хліб і корми для тварин. У населених пунктах, де не залишилось майже жодної вцілілої будівлі, така підтримка рятує життя. Про роботу рятувальників - розкаже Інна Гогой.

Гасять пожежі.

Розбирають завали.

Та допомагають місцевим жителям.

І усе це під щоденними обстрілами. Так нині працюють рятувальники у прифронтовому Оріхові. У місті вже півтора року немає тиші. Тут завжди гаряче. І завжди небезпечно.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Буває, що за добу 12 КАБів може прилетіти саме по Оріхову і по окраїнам його. Ми розуміємо, коли летить авіабомба, коли "Гради" пускають, коли касетні боєприпаси запускають.

Ігор Горенко, командир відділення:

Там люди виживають, стараються вижити, не тільки люди, а й тварини. Всі там стараються просто вижити. Всім страшно працювати, тільки у кожного свій страх, кожний по-різному бореться з ним, ти просто розумієш, що треба.

Надзвичайники Віталій та Ігор були знайомі ще до початку великої війни. Півтора року тому вони пліч-о-пліч працювали в іншій пожежно-рятувальній частині. А тепер разом служать у прифронтовому Оріхові. Першим туди поїхав Віталій.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Це було особисте рішення, тому що особисто для себе я прийняв таку позицію, що мої товариші там, то чому я не можу до них туди поїхати.

34-річний підполковник працює рятувальником понад 10 років. Розповідає: свою професію обрав ще у школі.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Це почалося в мене після екскурсії шкільної. В 10 класі нас всією школою відправили до пожежної частини. І сподобалось саме направлення цієї праці, і сам вирішив поступити.

Віталій каже, свою справу любить. Надихає можливість допомагати іншим.

Олена, жителька Пологівського району:

Дякуємо їм, бо в нас такий був час, що ми й по 2 тижні сиділи без хліба. Тоді коли хліба не має, стараємося коржі жарить, а хліба ж хочеться.

В Оріхові та прилеглих селах майже не залишилось вцілілих будинків. Щодня росія гатить по місту - щодня рятувальники долають наслідки прильотів. За добу може бути більше десятка виїздів.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Самі пожежі не є складність гасити. Складність - це чути й розуміти, чи по тобі не йдуть прицільні постріли з артилерії й всякого іншого озброєння.

Колега Віталія - майстер сержант Ігор на службі в ДСНС вісім років. Зізнається, сил витримувати моральне та фізичне навантаження додає кожне врятоване життя чи вчасно приборкане полум'я. В Оріхів Ігор перевівся взимку. До цього працював у Запоріжжі. Разом з іншими надзвичайниками розбирав завали на багатоповерхівках після влучання ракет.

Ігор Горенко, командир відділення:

Ти думаєш, скоріше б розгребти завали, цеглу розкидати, раптом там хтось іще живий. Бистріше трактор підігнати, там зачепить ту плиту, краном підняти, а раптом там хтось живий є.

В Оріхові після авіаудару по цій будівлі надзвичайникам вдалося витягти з-під завалів 11 людей.

Ігор та Віталій ліквідовували наслідки обстрілів і по місцю, де видавали гуманітарку. Туди російські війська скинули керовані авіабомби. Загинули семеро людей.

Поки тривали рятувальні роботи, окупанти завдали ще одного авіаудару. Останнім часом КАБи прилітають в Оріхів щодня, розповідають у ДСНС.

Ігор Горенко, командир відділення:

Керована авіабомба масою 500 кг повністю стирає з лиця землі приватний будинок і робить ще воронку там велику. Там від зриву, цемент відлітає від цегли. Якщо півторатонна бомба падає, то вона велику будівлю, там 2-3-поверхову будівлю, просто зносить.

Попри небезпеку в Оріхові залишаються люди. Більшість - пенсіонери, яким важко наважитись на евакуацію. А ще - багато тварин, які лишилися без господарів.

Надзвичайники кажуть, тут усі вже давно стали однією родиною.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Це допомога людям.

Ігор Горенко, командир відділення: