В "Охматдиті" запустили проєкт "1500 років виживання" [ Редагувати ]
1500 років виживання. Проєкт із такою назвою запустили в київському "Охматдиті". Для дітей з рідкісним діагнозом - хворобою Дюшена - медики презентували дихальні апарати, які можна використовувати навіть вдома. Аби маленькі пацієнти не були заручниками лікарень, а малий повноцінне життя. Деталі в сюжеті.
Орест і його батько Сергій випробовують новий для себе девайс. У хлопчика рідкісна і поки невиліковна хвороба Дюшена. У пацієнтів з таким діагнозом поступово атрофуються м'язи.
Наталія Симоненко, завідувачка центру орфанних захворювань та генної терапії "Охматдиту":
Тобто, по факту, діти це відчувають як м'язову слабкість, яка прогресує поступово. І насправді у віці до 17-18 років вони вже навіть потребують додаткової підтримки. Вони їздять в колясках, бо самостійно пересуватися не можуть.
А ще мають проблеми з диханням. Особливо вночі. Тому важливо не дати пацієнтам задихнутися уві сні й розвивати дихальні м'язи. Допомогти дітям не ставати заручниками лікарняних стін і мати повноцінне життя може допомогти цей апарат для неінвазивної вентиляції легень.
Сергій Шолодько, батько пацієнта з хворобою Дюшена:
Коли дитина одразу засинає, не зважаючи на те, що на ньому є маска, це мало б створювати дискомфорт, але насправді нічого такого не було.
Орест ставиться до новинки з гумором.
Як у дайверів маска.
Таких пацієнтів, в київському "Охматдиті" було ще 12. Але це тільки початок великої програми, запевняють медики.
Тетяна Іванова, медичний директор "Охматдиту":
За цим проєктом, було заплановано придбати 100 апаратів, які дають можливість забезпечити неінвазивну вентиляцію легень в домашніх умовах.
Бо, окрім зручності, кожен з таких апаратів може продовжити життя пацієнта на 15 років. Тому й назвали проєкт "1500 років виживання". Допомагали Україні європейські науковці. Зокрема, з Франції та Бельгії. Як зробити неінвазивну вентиляцію легень, навчали пацієнтів та їхніх родичів. Були й тренінги для лікарів з різних регіонів України.
Мирослава Тервецька, педіатр Хмельницької міської дитячої лікарні:
Використання саме неінвазивної вентиляції легень, коли вона вже показана, коли починати її використовувати. Здобуті навички тепер можуть допомагати нашим діткам з даним захворюванням. Це надзвичайно корисна інформація і досвід.
Програма нескладна, її можна опанувати всього за 5 днів. Але це коротке навчання може покращити та продовжити життя.
по темі
Офтальмолог, лор, ендокринолог, невролог, хірург - загалом понад 40 спеціалістів лікарні "Охматдит" провели прийом дітей у напівзруйнованому селищі Макарів на Київщині. Охочих проконсультуватися у столичних професіоналів - зібралося чимало.
Шанс на життя. Медики врятували життя 37-річному переселенцю зі Слов'янська. Денис Донець майже 4 роки перебував на гемодіалізі. Ольга Лучек про трансплантологію в Чернівцях.
Сьогодні Всесвітній день медичного транспорту. Таке вшанування швидкі заслужили з часів Першої світової війни. Під кулями, між вибухами снарядів, по замінованих дорогах вони не спиняючись мчать туди, де найбільш потрібні.
Волонтери Хмельниччини разом із медиками облаштували стоматкабінет на колесах. Тут є все необхідне, щоб надати невідкладну допомогу. А бригади стоматологів працюватимуть вахтовим методом, у різних бойових підрозділах.
Реабілітація для душі. Військових будуть знайомити з релігійними практиками, залучатимуть до творчих майстер-класів та екскурсій сакральними місцями.