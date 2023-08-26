Кожен з таких апаратів може продовжити життя пацієнта на 15 років.

1500 років виживання. Проєкт із такою назвою запустили в київському "Охматдиті". Для дітей з рідкісним діагнозом - хворобою Дюшена - медики презентували дихальні апарати, які можна використовувати навіть вдома. Аби маленькі пацієнти не були заручниками лікарень, а малий повноцінне життя. Деталі в сюжеті.

Орест і його батько Сергій випробовують новий для себе девайс. У хлопчика рідкісна і поки невиліковна хвороба Дюшена. У пацієнтів з таким діагнозом поступово атрофуються м'язи.

Наталія Симоненко, завідувачка центру орфанних захворювань та генної терапії "Охматдиту":

Тобто, по факту, діти це відчувають як м'язову слабкість, яка прогресує поступово. І насправді у віці до 17-18 років вони вже навіть потребують додаткової підтримки. Вони їздять в колясках, бо самостійно пересуватися не можуть.

А ще мають проблеми з диханням. Особливо вночі. Тому важливо не дати пацієнтам задихнутися уві сні й розвивати дихальні м'язи. Допомогти дітям не ставати заручниками лікарняних стін і мати повноцінне життя може допомогти цей апарат для неінвазивної вентиляції легень.

Сергій Шолодько, батько пацієнта з хворобою Дюшена:

Коли дитина одразу засинає, не зважаючи на те, що на ньому є маска, це мало б створювати дискомфорт, але насправді нічого такого не було.

Орест ставиться до новинки з гумором.

Як у дайверів маска.

Таких пацієнтів, в київському "Охматдиті" було ще 12. Але це тільки початок великої програми, запевняють медики.

Тетяна Іванова, медичний директор "Охматдиту":

За цим проєктом, було заплановано придбати 100 апаратів, які дають можливість забезпечити неінвазивну вентиляцію легень в домашніх умовах.

Бо, окрім зручності, кожен з таких апаратів може продовжити життя пацієнта на 15 років. Тому й назвали проєкт "1500 років виживання". Допомагали Україні європейські науковці. Зокрема, з Франції та Бельгії. Як зробити неінвазивну вентиляцію легень, навчали пацієнтів та їхніх родичів. Були й тренінги для лікарів з різних регіонів України.

Мирослава Тервецька, педіатр Хмельницької міської дитячої лікарні:

Використання саме неінвазивної вентиляції легень, коли вона вже показана, коли починати її використовувати. Здобуті навички тепер можуть допомагати нашим діткам з даним захворюванням. Це надзвичайно корисна інформація і досвід.

Програма нескладна, її можна опанувати всього за 5 днів. Але це коротке навчання може покращити та продовжити життя.