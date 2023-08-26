Другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку. Мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх селищ повідомляють про про потужні вибухи з боку окупованого Токмака. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи продовжилося сьогодні на світанку. Мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї.

"Зовсім неспокійно у ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області. Продовження бавовни було вчора о 15-й приблизно на півночі Мелітополя наші мешканці чули вибухи. Продовжувалось все сьогодні вранці. Цікаво, що вибухи доносились з боку Токмака. Від Мелітополя до Токмака трохи більше 45-50 км. Ми розуміємо, що по факту Токмак - фронтове місто, де ворог сконцентрував свою міць....

Але також ми бачимо, що вони сконцентрували в глибокому тилу, як вони кажуть, свої сили в окупованому Мелітополі. Тож ліквідація триває, ворог зазнає втрат, їх формування стає з кожним днем все менше і менше...

Росіяни направляють все нові і нові підрозділи, саме це ми бачимо останніми днями. Що вони приїжджають до окупованого Мелітополя, до Приазов'я, розміщуються на базах відпочинку, будинках, квартирах....

Ліквідація продовжується, і це ми можемо судити по тому, що Молочанську, наприклад, створили чергову братську могилу. Тож їх уже не вивозять кудись, не віддають родичам, а просто ховають у братських могилах без розбору.

По-друге, ворожі військові скаржаться на те, що їм навіть у Токмак перестали привозити продукти. Саме тому вони сьогодні ідуть по будинках, квартирах, мешканцях Токмака, щоб обікрасти їх на продукти", - розповів Іван Федоров.