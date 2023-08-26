Українські військові, пшеничне поле та постать архангела Михаїла. На Дніпропетровщині з'явилась нова артлокація. На території одного з приватних аграрних підприємств відтепер тішить око величезний мурал.

На узбіччі дороги раптово зупиняється легковий автомобіль. Пасажирки вийшли зробити фото на тлі нового патріотичного муралу. У Кривому Розі він з'явився наприкінці серпня.

Ірина Новікова, жителька Кривого Рогу:

«Вирішили зробити селфі, бо дуже гарно. Хочеться залишити на згадку. Хочеться побільше таких зображень. І не тільки в синьо-жовтих, а взагалі. Мурали - це дуже круто.

Величезний мурал із зображенням стилізованого українського прапора у вигляді поля з пшеницею на тлі блакитного неба, прикрашає один із криворізьких елеваторів. Над українськими захисниками височіє постать архангела Михаїла.

Авторкою зображення стала художниця Анастасія Щербак. Дівчина закінчила художньо-графічний факультет Криворізького педуніверситету й у вільний час полюбляє створювати урбаністичні малюнки та образи.

Анастасія Щербак, художниця, авторка муралу:

Хотілось якось узагальнити у своїй роботі віру в перемогу, силу, міць, підтримку воїнів. Тому і хотілось включити туди монументальну якусь фігуру. І цією монументальною фігурою став архангел, котрий за плечима наших військових. Тобто це символ неодмінної перемоги України в цій війні, і він оберігає наших військових.

Ідея створення великого патріотичного муралу виникла на початку року, а на початку серпня дівчина почала працювати. 50 літрів фарби різних кольорів придбали власники будівлі. Анастасія зізнається: покласти малюнок на циліндричну форму було не просто.

Анастасія Щербак, художниця, авторка муралу:

При створенні муралу художники використовують проєктори, а тут в нас стінка нерівна. Вона не має прямих таких площин, тому тут прийшлось трішечки заморочитись, і я розібрала собі весь мурал по фрагментах, і дома створила такий собі макет, тому довелось ці лінії процарапувати для того, щоб зорієнтуватися в масштабах і площині.

Мурал виконаний в стилі акрилового живопису із використанням водостійких фарб. Його висота майже 18.5 метрів, а загальна площа перевищує 115 квадратних метрів. Новий артоб'єкт вже став окрасою промислового регіону.

Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації:

Я сподіваюсь, що це буде поштовхом для інших мешканців міста, які мають звісно фінансову можливість підтримати такий гарний челендж в підтримку нашої держави, і розмальовувати такі патріотичні мурали по всій території нашого району.

Малюнок без серйозних втручань має простояти щонайменше 15 років. Авторка ж міркує про інші ідеї, які планує втілити.