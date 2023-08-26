Голосування під дулами автоматів: мер Мелітополя розповів про підготовку до фейкових виборів на окупованих територіях (відео) [ Редагувати ]
Росіяни готуються провести фейкові вибори в тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. І хоча "єдиний день голосування" призначений на 10 вересня, проводити так зване "голосування" окупанти планують з 31 серпня.
Для цього члени виборчих комісій разом із військовими проводитимуть "побудинковий обхід" та змушуватимуть людей віддавати голоси за пропутінську партію "Єдина росія". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ворог буде намагатися провести фейкові вибори. Це точно немає нічого спільного з виборами, з демократією. Це той фейк, який вони будуть намагатися розігнати у своїй пропаганді.
Наразі вони збираються з 31 серпня у фронтових містах, таких як Токмак, Василівка, навіть Енергодар - проводити побудинкові обходи і будуть намагатися проводити фейкове голосування. Звичайно, ніхто не буде голосувати і ворог намалює все що захоче. Але ж видимість вони будуть утворювати.
Потім впродовж трьох днів - це 7,8 і 9 вересня вони будуть робити відкриття виборчих дільниць і саме в ці дні вони намітили план, як комунальні підприємства будуть зганяти для того, щоб вони вставали в чергу, і створювали видимість голосування.
І 10-го вересня - це єдиний день голосування, який вони влаштовують. Під цей день вони нагонять масовку з окупованого Криму, з різних регіонів рф, для того, щоб створити картинку "виборів", - розповів мер у вигнанні.
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