Росіяни готуються провести фейкові вибори в тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. І хоча "єдиний день голосування" призначений на 10 вересня, проводити так зване "голосування" окупанти планують з 31 серпня.

Для цього члени виборчих комісій разом із військовими проводитимуть "побудинковий обхід" та змушуватимуть людей віддавати голоси за пропутінську партію "Єдина росія". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ворог буде намагатися провести фейкові вибори. Це точно немає нічого спільного з виборами, з демократією. Це той фейк, який вони будуть намагатися розігнати у своїй пропаганді.

Наразі вони збираються з 31 серпня у фронтових містах, таких як Токмак, Василівка, навіть Енергодар - проводити побудинкові обходи і будуть намагатися проводити фейкове голосування. Звичайно, ніхто не буде голосувати і ворог намалює все що захоче. Але ж видимість вони будуть утворювати.

Потім впродовж трьох днів - це 7,8 і 9 вересня вони будуть робити відкриття виборчих дільниць і саме в ці дні вони намітили план, як комунальні підприємства будуть зганяти для того, щоб вони вставали в чергу, і створювали видимість голосування.

І 10-го вересня - це єдиний день голосування, який вони влаштовують. Під цей день вони нагонять масовку з окупованого Криму, з різних регіонів рф, для того, щоб створити картинку "виборів", - розповів мер у вигнанні.