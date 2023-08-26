Вони півтора місяця тримали оборону на Сході України. Працювали на одному з найважчих напрямків - Лиман-Кремінна. І не віддали російським окупантам жодного метра української землі.

Михайло Манилюк поспілкувалися з нашими захисниками, які щойно повернулися з фронту на відновлення.

У цьому лісі військовослужбовці облаштували оборонну позицію. Розповідають нам, як воювали на Донбасі.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Важко, тому що це війна, але в принципі позиції були втримані. Нашої землі ми не віддали їм.

Віктор веде нас усередину бліндажа. Тут є світло й ось такі дерев'яні нари. Військовий жартує: вночі, замість дружини, доводиться обіймати автомат.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

- На умови не скаржитеся? - Ні. Нормально! - Це добре. - Вдома жінка, брат, сестра. - Хочете зустрітись? - Дуже! - Скільки вже не бачились? - Півтора року.

Хлопці тут щодня удосконалюють свої бойові навички: відпрацьовують стрільбу, тактику, покращують свою фізичну форму. А ще укріплюють позиції, окопуються, адже ворог знову може наважитися на наступ із Півночі.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

- Чим глибше окопаєшся, тим більше життя у тебе. - У Вас вже є практика? - Так, ми вже знаємо, що постійно треба копати, копати, копати, копати, поки погода дозволяє, поки тепло. Потім підуть дощі, то буде трошки інакше, а так заготовити дров більше. Є можливість, то поки що робимо це.

Зараз тут спокійно, наче на курорті - жартують воїни. На Донеччині - інша реальність. Андрій показує нам відео, як одного разу потрапив під справжню зливу ворожих снарядів.

Боєць не може стримати емоцій. Каже, на фронті найважче втрачати побратимів, із якими ще хвилину тому розмовляв віч-на-віч.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Є "трьохсоті", є "двохсоті", тяжко виносити їх під обстрілами, але робимо те, що можемо. Але нічого, тримаємось. Даємо відсіч ворогові.

Василь у мирному житті був бізнесменом, правоохоронцем, пішов на пенсію, однак сидіти вдома і дивитися по телевізору, як російські окупанти стирають з лиця землі українські міста й села, просто не міг.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен раз, коли бомбили наші міста - чи то Харків, чи Херсон, чи Бахмут, чи Київ, чи Вінниця, чи Чернігів - не важливо, і по марафону потім казали про жертви, коли згадували, що там гинули діти... Я прийняв таке рішення, що якось треба буде дивитися в очі моїм внукам.

Кожен із наших співрозмовників уже незабаром зможе на кілька днів поїхати до рідні - наголошує командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

За допомогою відеозв'язку генерал-лейтенант звернувся до родичів своїх сьогоднішніх співрозмовників.

Я зараз стою поруч з Андрієм, хочу подякувати Вам, як мамі, за Вашого героя, дуже такий хоробрий хлопець. Дякуємо за те, що він зберіг своє життя, головне що він повернувся живим!

Зараз вони відновлюються, відпочивають і незабаром знову відправляться на фронт.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України:

На відновленні хлопці будуть знаходитися ще приблизно не менш як місяць. Надалі в залежності від оперативної бойової обстановки будуть прийматися рішення. Але той час поки вони тут перебувають, вони мають відпочити, крім того, підтримувати свої навички - шляхом проведення тренувань, а також знати своє бойове завдання тут, на Київському напрямку.

Хлопці запевняють: попри втому, вони стоятимуть до Перемоги.