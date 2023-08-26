"Україна втрачає $170 млн щоденно через морську блокаду, яку вчинила рф" - Устименко (відео) [ Редагувати ]
Після виходу з "зернової угоди" росія вдалася до ескалації ситуації у Чорному морі, погрожуючи обстрілювати цивільні судна, які прямують до українських портів. москва заявляє, що вважатиме цивільні судна потенційними перевізниками вантажів військового призначення.
росія вийшла з зернової ініціативи, натомість Україна завила про готовність продовжувати участь у зерновій угоді без участі рф.
Україна просто немає альтернативи морській торгівлі через порти Одеси та Миколаєва, заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко.
"Експорт через українські порти у довоєнний період дорівнював близько 160 млн тонн щорічно. Щодо експортних надходжень можна зазначити, що у довоєнний рік 2021-й ми отримали близько 76 мільярдів доларів від усіх товарів і послуг, які ми продали за кордон. З них 45 млрд ми отримали шляхом морської торгівлі.
У 2022 році в українському "Форбс" були опубліковані такі цифри, що Україна втрачає 170 млн доларів щоденно внаслідок морської блокади, яку вчинила російська федерація.
Особисто мені здається, що ми маємо лише один шлях для того, щоб повернути наш довоєнний експорт - це проведення операції з морської деблокади...
Порти Великої Одеси та Миколаєва - це близько 85% від усього морського експорту України. Це наші стратегічні ключові порти. Хочу навести цифри: у 2022 році через Дунайські порти було експортовано приблизно 15 млн тонн. Тобто ми бачимо, що 160 млн т через всі порти в довоєнний період і через Дунайські порти після повномасштабного вторгнення - 15 млн т. Можливо збільшити перевалку через Дунайські порти до 20-25 млн т.
Я особисто переконаний, що альтернативи морській торгівлі Україна немає", - заявив Богдан Устименко.
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