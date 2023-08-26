Держслужба з надзвичайних ситуацій потребує піротехніків. У регіональних підрозділах триває набір охочих пройти навчання та долучитись до розмінування деокупованих територій.

Андрій Ісаков з Кропивницького нещодавно долучився до команди рятувальників. Про навчання ремесла сапера, досвід та мотивацію - розказав нашій кореспондентці Олені Бринзі.

У сапери Андрій подався після повномасштабного вторгнення, коли в Україні постала величезна потреба у піротехніках. Навчався чоловік півтора місяця.

Андрій Ісаков, начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:

Одне діло те, що ти працюєш рятувальником у Кропивницькому, ти знаходишся на місці, на постійному місці дислокації, а сапером ти буваєш на територіях деокупованих і допомагаєш, так би мовити, розчищати країну від металу. Основні правила, теорію ми вивчаємо, а от практику здобуваємо під час того, як працюємо.

Свій перший досвід сапера Андрій здобував на деокупованій Харківщині та Миколаївщині

Андрій Ісаков, начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:

Було страшно, тоді була ще трава височенька, ми поїхали в Харків, і начальник відділення каже: бери прибор і давай. А ми завжди всі працюємо, всі беремо прибори і йдемо, і ти бачиш, хтось іде швидше, він більш досвідчений, а ти ззаду, потихеньку, кожен крок був такий тяжкий, а потім з часом рука набилась, так сказати, уже не так страшно.

Передусім сапери обстежували дороги, лінії електропередач, щоб можна було відновити електропостачання та комунальні блага на звільнених землях. Потім реагували на заявки місцевих. Та роботи на деокупованих територіях досі дуже багато.

І такого "зла" після російського ворога дуже багато: в будинках, на вулицях, в лісосмугах та полях.

Андрій Ісаков, начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:

Найбільше, що дивує з того, що знаходили, не те що міна там, а нестандартні способи установки, нестандартні способи мінування, які використовує ворог, також дуже розлючує те, що ворог порушує всі Міжнародні конвенції й використовує протипіхотні міни, які заборонені з 1997 року, наприклад, це ПФМ-1С, вона вже є у трьох кольорах, якщо раніше тільки коричневого та зеленого кольору, в залежності від пори року, а тепер і біла, коли зима, сніг.

Андрій показує, як ворог вдається до злочинних способів мінування та використовує заборонені види мін. При чому більшість з них покликані зашкодити саме цивільним.

Андрій Ісаков, начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:

Вони беруть протипіхотну міну, яка натискної дії від 5 кг, ставлять наверх противотанкової, це все замасковане, людина йде, відбувається спрацювання протипіхотної міни й спрацювання противотанкової міни, в якій 7,5- 8 кг тротилу. Охота на сапера заключається в тому, що коли ми знаходимо ОЗМ-72, деякі сапери спішать або населення, та ми бачили по телевізору, вона безпечна, без вибухівки, на городі у себе знайшов без вибухівки, підняв - і відбувається спрацювання міни-сюрпризу, яка спрацьовує на розгрузку, коли ми щось підіймаємо, розгружаємо дану міну, відбувається спрацювання, спрацьовує дана міна, і спрацьовує ОЗМ-72. ОЗМ-72 також заборонена Міжнародними конвенціями.

Постійно вчитися, мотивація на перемогу та стресостійкість - це головне, що треба саперу, вважає Андрій.

Андрій Ісаков, начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області:

Працюю обережно, тому що розумію що вдома чекають батьки, дівчина чекає.

І нагадує: набір у підрозділи піротехніків регіону - відкритий.