Один зі злочинів МКС вже розслідує - це примусове вивезення дітей до росії.

Замінування територій та обстріли міст - це далеко не повний список воєнних злочинів росіян. Розстріли й катування цивільних у Бучі та в Ізюмі, екоцид внаслідок підриву Каховської ГЕС та, зрештою, вже юридично доконаний факт викрадення російським керівництвом українських дітей. Але як притягнути путіна до відповідальності?

24 організації об'єдналися в ініціативу "Трибунал для путіна". Вони виїздили на місце воєнних злочинів і фіксували обстріли, руйнування, загибель, катування і викрадення українців. У підсумку, зібрався величезний стос документів, який тепер правники передадуть до Міжнародного кримінального суду. Більше про докази звірств росіян - у матеріалі Світлани Шекери.

Правозахисники тримають у руках книжку із назвою "Обстріли України". Її видали двома мовами - українською й англійською. На кожній сторінці - опис воєнних злочинів росії, починаючи з 24 лютого 2022. Злодіяння окупантів тут зібрані й описані так, як їх трактує Римське право - це воєнні злочини, злочини проти людяності та геноциди. Загалом таких зібралося 48 тисяч епізодів.

Святослав Рубан, документатор воєнних злочинів:

Понад 80% з них стосуються якраз нападів на цивільні об'єкти, нападів на цивільних осіб, відповідно вони несуть руйнування, загибелі внаслідок обстрілів та поранення населення.

Правозахисники називають цифри: з початку повномасштабного вторгнення до квітня 2023 найбільша кількість обстрілів цивільних об'єктів зафіксована в Харківській області, далі йдуть Донецька і Чернігівська. Найбільше людей загинуло - на Харківщині.

Максим Ревякін, експерт Харківської правозахисної групи:

Це вбиті, поранені та зниклі безвісти. Найбільше жертв серед цивільного населення зафіксовано у Харківській області - 6954 людини, у тому числі 308 дітей.

Найбільше знищених цивільних об'єктів - у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Розслідувати та притягнути до відповідальності тих, хто віддавав накази обстрілювати мирні міста, дуже важко.

Максим Ревякін, експерт Харківської правозахисної групи:

Тому що обстріли вчиняються або з території російської федерації або з території окупованої. Навіть якщо певний злочин розслідуваний, ми позбавлені можливості притягнути винних до відповідальності, адже вони знаходяться на території російської федерації. Станом на червень 2023 року відомо лише про п'ять вироків відносно виконавців обстрілів, це всі без виключення військовополонені.

І що робити далі із цією кількістю описаних злочинів? Все, що можуть, кажуть українські правозахисники - це подати всі ці документи на стіл Міжнародного Кримінального Суду. І далі…

Євген Захаров директор Харківської правозахисної групи:

Міжнародний кримінальний суд сам обирає, які злочини йому розслідувати, і розслідує їх своїми силами, йому для цього українців, взагалі кажучи, не потрібні.

Один зі злочинів МКС вже розслідує - це примусове вивезення дітей до росії. Вже виписано 2 ордери: президенту рф путіну і його представниці з питань дітей львовій-бєловій.

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи:

Можна очікувати, що вони відкриють слідство і будуть розслідувати атаки на енергетичну структуру України, які були восени-взимку минулого року та на початку цього року, оскільки знову таки вищі посадові особи російської федерації публічно задокументували цей злочин.

Ми можемо лише поінформувати й зацікавити міжнародні кримінальні інстанції, кажуть правозахисники. Більше ніяких важелів впливу українські юристи не мають. А деякі злочини, приміром, катування чи викрадення людей - не можуть розслідуватися і в Україні, таких понять просто немає у вітчизняному кримінальному кодексі.

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи:

За нашою базою даних, тільки зникло більше ніж 400 осіб на окупованих територіях, і знову таки більша частина з них у Харківській області.

Тож українські правники вважають своєю місією - документувати всі воєнні злочини цих днів. Подібні збірки будуть оновлюватися, щоб ніщо не було забуте. Бо такі злочини не мають терміну давності. І винні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.