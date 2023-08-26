За даними правозахисників, у російському полоні нині перебуває близько 10 тисяч українців.

Бранці кремля. Путінський режим утримує тисячі наших земляків у своїх тюрмах. Полонені військовослужбовці та мирні люди, проти яких сфабриковані кримінальні справи. Проти українського журналіста, правозахисника Максима Буткевича окупанти вигадали звинувачення у замаху на вбивство та засудили до 13 років тюрми.

Кілька днів тому суд країни-агресора розглянув апеляцію і залишив ганебний вирок у силі. Тож як допомогти Максиму? І як звільнити всіх в'язнів? Єлизавета Яковлева - далі.

Рік і 2 місяці російського полону.

Якби ми не склали зброю, ми б загинули фактично без бою.

Виснажений та з синцями на обличчі, але нескорений. Це Максим Буткевич. До війни він не тримав у руках зброї - працював на фронті інформаційному. Своєю місією вважав допомогу потрібним.

Ганна Гороженко, колега Максима Буткевича:

Пам'ятаю, як він їздив за кордон. Як він у Парижі знімав будинок сквоті - це будинок з мігрантами, які з відчаю там оселилися. Він з ними жив і зробив про них матеріал. Розбиває серце, коли ти розумієш, що саме така людина потрапила в полон.

Протягом усієї кар'єри Буткевич змінив кілька редакцій. Працював і на телеканалі "Інтер". Їздив у відрядження до гарячих точок. Ось фрагмент одного з матеріалів Максима - у 2008 він розповідав про російську окупацію Грузії.

Ще тиждень тому в селищі Чалти, що у верхній частині Кодорської громади, було розміщено так звану адміністрацію Республіки Абхазія, підконтрольну Тбілісі. 5 днів тому тут було замінено прапор Грузії на прапор невизнаної Республіки Абхазія.

Втім інформаційного поля Максиму було замало - журналістську діяльність він поєднував із правозахисною.

Людмила Якіна, керівниця напряму із захисту представників громадянського суспільства Центру прав людини ZMINA:

Він для мене тоді, у 2015 році став одним із провідників у сфері захисту прав людини. Він організовував масові заходи, мітинги під посольствами, він проводив певні акції боротьби з нашим недолугим міграційним законодавством. І він зробив дуже багато для людей, які потребували захисту в нашій країні, які потребували прихистку в нашій країні.

Але ще у 2014 на початку війни в Україні - Максим вирішив: рідну землю він захищатиме не в тилу, а на фронті зі зброєю в руках. Торік 24 червня під час виконання бойового завдання під Сєвєродонецьком потрапив у засідку і був вимушений скласти зброю. Дізнавшись, що Максим - журналіст, росіяни стали створювати свої ганебні міфи довкола нього.

Олександр Буткевич, батько Максима Буткевича:

Роздмухували істерію про те, що потрапив до полону відомий український пропагандист, нацист, керівник карального загону і різні нісенітниці. Британський шпигун.

Батько Максима розповідає: відтоді, як Максим потрапив у полон, з ним майже немає зв'язку.

Олександр Буткевич, батько Максима Буткевича:

Єдиний дзвінок був минулого року. Він казав: я у кабінеті слідчого, на мене готові справи. Писати потрібно обережно, бо можуть перевірити, вилучити, щоб не було заперечень того листа.

Цинічне судилище над українцем за сфабрикованою справою про замах на вбивство завершилося вироком: 13 років тюрми! Правозахисники в один голос кажуть: звільнити Максима вийде, лише якщо він потрапить у списки на обмін.

Ольга Решетилова, голова правозахисної громадської організації:

Коли правозахисника звинувачують у воєнному злочині, то це верх абсурду, для якого вони спеціально вдаються. Тому з усіх військовополонених був вибраний саме Максим. У нас є військовополонені, які були засуджені на 30 років так названим судом ДНР, на 22 роки, і вони були успішно звільнені зусиллями нашого уряду.

За даними правозахисників, у російському полоні нині перебуває близько 10 тисяч українців. Тих, хто чекає на обмін. Тих, кому, як нікому, потрібна підтримка. Батько Максима Буткевича каже: син писав про це у двох листах, які рашисти дозволили бранцю відправити додому.

Олександр Буткевич, батько Максима Буткевича: