Україна не відновить польоти цивільної авіації, доки не буде на 100% безпечно, а це може статися лише через кілька тижнів після закінчення війни. Відкриттю авіапростору для цивільних літаків передуватиме відповідне рішення української влади за результатами аудиту міжнародних партнерів щодо безпечності польотів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив менеджер авіаційної галузі Богдан Долінце.

"Маємо розуміти, що більшість авіаційних працівників перебувають у режимі так званого вимушеного простою. Частина працівників, тобто ті, хто має необхідні допуски, сертифікати та мав законні підстави подорожувати за межі України, знайшли собі можливість працювати на міжнародному ринку. В першу чергу це стосується бортпровідників, пілотів.

Якщо говорити про працівників, які залишились в Україні, то частина з них на сьогоднішній день захищає територію України, частина або втратила роботу. Велика кількість підприємстві, не маючи змоги утримувати таку велику кількість працівників, яка розрахована на ті об'єми, які були в Україні ще до початку пандемії - мова йде про більше 10 млн пасажирів, - хтось був скорочений, хтось мобілізований. Якщо говорити в цілому, то показник по різних підприємствах коливається на рівні 80% персоналу, які отримують 2/3 від базової ставки.

Якщо говорити про авіаційну галузь, то це 1/4 від того доходу, який працівники мали до початку війни.

Якщо говорити про флот, то ті літаки, які залишилися заблокованими на території України, то відповідно до регламентів і вимог, вони обов'язково проходять необхідні процедури збереження льотної придатності...

Збереження потенціалу України дозволить відновити авіаперевезення за умови, що у нас буде інфраструктура збережена і забезпечена на належному рівні, і у нас будуть авіакомпанії, які на момент відкриття повітряного простору зможуть відновити свою діяльність. Тобто матимуть персонал, обігові кошти і літаки для початку авіаперевезення.

З іншого боку точно є міжнародні авіакомпанії, які точно зацікавлені в українському ринку", - заявив Богдан Долінце.