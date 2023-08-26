Наша ціль сьогодні - російський міномет "Васильок", що не дає спокою піхоті попереду нас.

Їх називають "богами війни", і вони на те заслуговують. Українські артилеристи на Донеччині творять справжні дива - ведуть контрбатарейну боротьбу, прикривають піхоту і залишаються непомітними для ворожої аеророзвідки.

Наш наступний репортаж спільно з колегами з Військового телебачення - з розташування 17 окремої танкової бригади, де працює американська гаубиця М109.

Околиці Бахмуту. Канонада пострілів не вщухає ні на хвилину. Небезпека чатує не лише на землі, а й у небі - потрібно не потрапити в об'єктив ворожого дрона.

Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:

Вже традиційно над нами літає безпілотник "Орлан", розвідувальний, то чекаємо, поки він забереться якомога далі.

Сьогодні працюємо на позиціях наших артилеристів. Військовослужбовці виконують бойові завдання на американській самохідній гаубиці М109. Екіпаж машини налічує 6 бійців: командир гармати, 2 заряджальники, водій, навідник та його помічник.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Оце поршневий затвор. Вставляється снаряд, досилач, досилається туди. Бачите, гладка частина, потім іде нарізна частина. Вставляється капсуль, і все. Це робить номер обслуги.

Щойно артилеристи отримують бойове завдання - наводять і заряджають установку та чекають на команду "постріл".

Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:

Ідемо до машини, зараз хлопці будуть працювати, отримали цілі. Сподіваємось, постріли будуть влучними

Екіпажу потрібно кілька хвилин, аби підготуватися до першого пострілу.

Тетяна Бернадська, кореспондентка Військового телебачення України:

Зараз хлопці вже зарядились, будемо працювати, чекаємо від командира команди.

Наша ціль сьогодні - російський міномет "Васильок", що не дає спокою піхоті попереду нас.

Аеророзвідка фіксує перше влучання в ціль. Артилеристи продовжують роботу за тими самими координатами.

Сьогодні екіпаж М109 відпрацював на відмінно. Ворожа ціль знищена. Кожне таке успішно виконане бойове завдання - це маленький крок до звільнення наших територій від окупанта.