Одним з інструментів підтримки внутрішньо переміщених осіб є допомога на проживання для ВПО. Це - одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм.



Нещодавно уряд прийняв постанову, яка вносить зміни до порядку призначення цих виплат. Зокрема право на державну допомогу втратили громадяни, які знаходилися тривалий період за кордоном - мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 року.

Про те, кому виплати будуть припинені в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Ми говоримо про тих громадян, які отримуючи фінансову підтримку від держави після моменту ухвалення постанови, тобто з середини липня до 1 вересня, наприклад придбали новий транспортний засіб. Ми не рахуємо при цьому ті авто, які купуються внутрішньо переміщеними особами, наприклад, для потреб ЗСУ.

Або людина після 15 липня, отримуючи допомогу від держави, придбала на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок. Тобто зробила достатньо велику покупку.

Також якщо було велике придбання іноземної валюти на суму більше 100 тис. грн. Чи банківських металів, золота, наприклад.

Або якщо громадяни станом на перше вересня, мають на своєму депозитному рахунку кошти в сумі понад 100 тис. грн...

Жодної ретроспективної дії цієї постанови немає, тобто якщо навіть ви купили земельну ділянку навесні, до набрання чинності цієї постанови, то змін для такого отримувача ВПО не буде, повертати кошти отриманої допомоги не потрібно....

Змінами, які було ухвалено, було уточнено формат цієї допомоги, і було припинено виплати для тих громадян, які справді тривалий період часу знаходяться закордоном, і станом на 1 серпня 2023 року перебували закордоном щонайменше 45 днів поспіль. Це для нас ознака, що такі громадяни обрали проживати в інших країнах. Відповідно їм виплати допомоги було припинено", - заявила заступниця глави Мінсоцполітики.