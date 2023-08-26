У Чернівцях провели фестиваль "Буковинська мрія" [ Редагувати ]
У Чернівцях провели фестиваль "Буковинська мрія", його мета - підтримка дітей з особливою долею. За традицією, малеча пише листи про свої мрії. А втілюють їх у життя - благодійники. Цьогоріч організатори отримали понад 300 таких листів - від вихованців інтернатів Миколаєва, Одеси й дітей, що постраждали від війни.
Христина із 12-річним сином з Ізюма, і дотепер не можуть забути, як покидали рідне місто.
Христина, вимушена переселенка:
Я працювала на стратегічному підприємстві. І нас попередили й попросили залишатись по домівках. Я вірила, що ми будемо працювати, бо наше підприємство працювало під час Другої світової війни навіть під обстрілами. І я готова була ризикувати, і якщо треба - іти.
Проте страх за життя сина змусив тікати. Обидва і досі присідають, коли чують звук літака.
Роман, вимушений переселенець:
Я потягнув свою маму в укриття, бо вона хотіла все-таки борщ зварити, коли вже газу не було. І там чудом були батьки й сам мій друг із садка. І вони нас взяли до себе в машину, і ми поїхали, не знаючи, куди під обстрілами.
Приїхали в Чернівці. І тут Рома згадує домівку - рідний Ізюм.
У мене у моєму місті залишився мій улюблений велосипед. Він ламався дуже багато разів, але я все одно ремонтував...
15 років "Буковинська мрія" втілювала бажання тисяч дітей з усієї країни. Через війну фестиваль не проводять з колишнім розмахом - немає урочистостей, літнього табору і концертів, але дитячі мрії повинні жити, кажуть організатори. Під час війни "Місто добра" прихистило чотири тисячі дітей - це й евакуйовані дитячі будинки, і діти з мамами, які змушені були тікати від війни. Зараз тут близько 400 підопічних. Вони й писали листи зі своїми бажаннями.
Марта Левченко, організаторка фестивалю "Буковинська мрія":
Діти мріють про повернення з полону батьків, діти мріють про закінчення війни, діти мріють про перемогу, діти мріють побачити свої міста, які, на жаль, вже стерті з лиця землі. Діти мріють побачити своїх рідних, яких зараз біля них немає.
Такі мрії складно здійснити, але інші цілком можливо. І для дітей це просто диво!
Одне за одним благодійники втілюють бажання. Ось і Роман з Ізюма тепер з велосипедом. І усмішки на обличчях дітей, які постраждали війни - найважливіша реакція.
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