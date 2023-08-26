"Знак на щиті" - саме під такою назвою відкрилась виставка, присвячена оновленому монументу "Батьківщина-мати".

Спеціально для втілення проєкту музей облаштував новий простір, який складається із трьох залів: "Державний знак", "Національний символ", "Знак на щиті". Артефакти української історії побачила й наша знімальна група.

За його встановленням слідкували в прямому ефірі. Тризуб на щиті - це не тільки "про монумент". Це - про символ, про ідентичність.

Третя виставка Національного музею історії України у Другій світовій війні під назвою "Знак на щиті". У залі представлено понад 200 автентичних артефактів, що охоплюють більш ніж тисячолітній відрізок історії країни. Головна місія експозиції - нагадати історію відвідувачам.

Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Ознайомити, нагадати Україні й українцям про історії тризуба й найголовніше становлення державного герба та про історичну память.

Виставка - елемент проєкту "Тризуб Батьківщини". Найвища скульптура Європи змінила дрес-код. Замість радянського "серпа та молоту" - тризуб. Але чому саме зараз?

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України (2020-2023 рр.):

- Це своєрідний символічний крок саме під час війни. - Скажіть, будь-ласка, чому ми так довго йшли, аж 32 роки до того, щоб змінити радянський тризуб на український? - Сміливості не вистачало. Але все це можливо. І війна показала, що ми здатні на набагато більше.

Над новим монументом працювала сотня людей. Оновлена "Батьківщина-мати" - невід'ємна частина музею.

Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:

У цій роботі активну участь брали музейники. Ми обговорювали пропорції представлені... Це була така спільна продуктивна робота.

Радянський символ, що демонтували знаходиться в музеї. Відвідати його можна кожен день з десятої до сьомої години вечора. Виставка триватиме рік.