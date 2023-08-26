У Києві відкрилась виставка "Знак на щиті" [ Редагувати ]
"Знак на щиті" - саме під такою назвою відкрилась виставка, присвячена оновленому монументу "Батьківщина-мати".
Спеціально для втілення проєкту музей облаштував новий простір, який складається із трьох залів: "Державний знак", "Національний символ", "Знак на щиті". Артефакти української історії побачила й наша знімальна група.
За його встановленням слідкували в прямому ефірі. Тризуб на щиті - це не тільки "про монумент". Це - про символ, про ідентичність.
Третя виставка Національного музею історії України у Другій світовій війні під назвою "Знак на щиті". У залі представлено понад 200 автентичних артефактів, що охоплюють більш ніж тисячолітній відрізок історії країни. Головна місія експозиції - нагадати історію відвідувачам.
Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:
Ознайомити, нагадати Україні й українцям про історії тризуба й найголовніше становлення державного герба та про історичну память.
Виставка - елемент проєкту "Тризуб Батьківщини". Найвища скульптура Європи змінила дрес-код. Замість радянського "серпа та молоту" - тризуб. Але чому саме зараз?
Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України (2020-2023 рр.):
- Це своєрідний символічний крок саме під час війни. - Скажіть, будь-ласка, чому ми так довго йшли, аж 32 роки до того, щоб змінити радянський тризуб на український? - Сміливості не вистачало. Але все це можливо. І війна показала, що ми здатні на набагато більше.
Над новим монументом працювала сотня людей. Оновлена "Батьківщина-мати" - невід'ємна частина музею.
Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:
У цій роботі активну участь брали музейники. Ми обговорювали пропорції представлені... Це була така спільна продуктивна робота.
Радянський символ, що демонтували знаходиться в музеї. Відвідати його можна кожен день з десятої до сьомої години вечора. Виставка триватиме рік.
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