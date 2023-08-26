Тестуватимуть систему до середини вересня, після чого повноцінно запустять електронну чергу.

Автобуси в електронну чергу. На Закарпатті на кордоні з Угорщиною та Словаччиною тестують систему "єЧерга".

Після попередньої реєстрації, водії рейсових автобусів, знаючи точний час та коли мають бути на кордоні. Переваги цієї системи, ще з травня, відчули води вантажівок. А тепер зручності від електронних інновацій доступні й пасажирам автобусів. Більше подробиць в матеріалі Мар'яни Мартин.

Олег - водій ось цього 80-місного автобуса. На КПП "Тиса" приїхав з Одеси. Пасажирів чоловік везе в Італію. До кордону України з Угорщиною прибули о 14 годині, адже саме на такий час транспорт зареєстрували в "єЧерзі".

Олег - водій:

Приїхали ми о другій годині, наприклад, один автобус взяли, вже 4 год. 6 в черзі. 12 годин як мінімум.

Поки у тестовому режимі, але з 23 серпня, реєстрація в "єЧерзі" є обов'язковою для водіїв автобусів, які їдуть через КПП "Тиса" та "Ужгород-Вишнє Нємецьке". Для тих, хто не знав про нововведення поблизу кордону чергують працівники "Укртрансбезпеки". Допомагають з реєстрацією.

Олександр Копитчак - начальник відділу державного нагляду в Закарпатській області Держслужби з безпеки на транспорті:

Автобуси, які приїжджають, вони ще поки що проїжджають так, як їхали до того, для того, щоб виявити особливості, нюанси. Електронна черга впроваджується для того, щоб максимально спростити проїзд. Реєструватися можна на сайті "єЧерга" або скачати додаток.

Поки водії автобусів не відчули переваг нової системи. А от ті, хто вже відчув переваги попередньої реєстрації на кордоні - так це далекобійники. Вони розповідають, як "єЧерга" полегшила їхню роботу.

Іван - далекобійник:

Ми тепер приїхали й зараз переходимо, їдемо в Польщу. Є спеціальна програма, і ми приходимо на свій час і все.

Вже другий рік поспіль прикордонники спостерігають на пунктах пропуску на Закарпатті суттєве збільшення руху туристичних автобусів. Нововведення, кажуть - на часі. У чергах доводиться простоювати й понад 10 годин.

Олена Трачук - речниця Чопського прикордонного загону:

Щодо автобусів. У середньому за добу ми здійснюємо оформлення близько 20-30 автобусів.

Тестуватимуть систему до середини вересня, після чого повноцінно запустять електронну чергу. Пасажири сподіваються, що нова система допоможе суттєво зменшити час очікування.

Віталій та Матвій подорожують до Італії: